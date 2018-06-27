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Эксперты: КНДР быстрыми темпами модернизирует инфраструктуру ядерного центра Йонбен

Международная панорама
27 июня, 3:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июня. /ТАСС

Отмечается также, что на всей территории центра ведутся работы по строительству вспомогательной инфраструктуры

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ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. КНДР продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте 38 North отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Коммерческие спутниковые снимки от 21 июня показывают, что развитие инфраструктуры в ядерном научно-исследовательском центре Северной Кореи Йонбен продолжаются быстрыми темпами. Изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония мощностью 5 МВт по всей видимости полностью завершены", - считают эксперты, указывая на то, что определить, действительно ли установка находится в рабочем состоянии или нет довольно проблематично. То же самое касается и химической лаборатории, где происходит извлечение оружейного плутония из использованного в реакторе ядерного топлива.

Вместе с тем, как отмечают специалисты 38 North, на всей территории комплекса Йонбен ведутся работы по возведению различного рода вспомогательной инфраструктуры. В частности, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого же комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

"Продолжающиеся работы в Йонбене не следует рассматривать в контексте обещания Северной Кореи провести денуклеаризацию. Ядерные специалисты Севера скорее всего будут продолжать делать свою работу до поступления особого распоряжения из Пхеньяна", - добавляет исследовательская группа.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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