Стоимость изъятого у экс-премьера Малайзии имущества составила около $277 млн

ТАСС, 27 июня. Стоимость изъятых драгоценностей и предметов у экс-премьера Малайзии Наджиба Разака составляет от 910 млн рингит ($226 млн) до 1,1 млрд рингит ($277 млн). Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По ее данным, всего изъято 25 сумок с золотом, около 12 тыс. единиц драгоценностей, 567 сумок Hermes, 423 штуки наручных часов, 234 единицы солнечных очков и наличность в 26 валютах. Правоохранительные органы сообщили также, что вскоре вызовут на допрос Наджиба и его жену. Отмечается, что на данный момент это крупнейшее изъятие имущества в стране за всю историю.

Неожиданная победа 9 мая на парламентских выборах оппозиции позволила Махатхиру Мохамаду занять кресло премьера. 92-летний политик на протяжении последних нескольких лет являлся главным критиком Наджиба, обвиняя его в том числе в коррупции. Победа на выборах позволила ему начать расследование деятельности предыдущего кабинета и лично Наджиба. В настоящее время экс-премьер проходит по делу о хищениях в инвестфонде как свидетель, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.