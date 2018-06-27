Мэттис выразил надежду на открытый и честный диалог в Пекине

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на открытый и честный диалог с китайской стороной. Об этом глава американского оборонного ведомства заявил перед началом переговоров с главой китайского Минобороны Вэй Фэнхэ.

"Надеюсь, что переговоры в Пекине будут открытыми и честными. Я нахожусь здесь, потому что мы в США придаем особую важность контактам между военными США и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), - заявил глава Пентагона. "Отношения между военными двух стран критически важны для более широких отношений между нашими странами", - добавил он.

В свою очередь министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что визит американского коллеги в Китай является позитивным фактором для отношений двух государств. "Ваш приезд в Китай в это время - новый позитивный фактор как для межармейского взаимодействия, так и для межгосударственных отношений", - отметил Вэй Фэнхэ.

Глава китайского оборонного ведомства также заявил, что для него крайне важным является "продвижение стратегического доверия и равноправного сотрудничества".

Джеймс Мэттис 26-28 июня находится с визитом в Пекине, где проводит переговоры с военно-политическим руководством Китая. Это первый визит министра обороны США в Китай с 2014 года. Затем Мэттис посетит Сеул и завершит свое азиатское турне в Токио 29 июня. Во всех столицах министр помимо двусторонней повестки намерен обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.