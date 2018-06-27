Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэттис выразил надежду на открытый и честный диалог в Пекине

Международная панорама
27 июня, 8:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июня. /ТАСС

В свою очередь глава оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ назвал визит американского коллеги в Китай позитивным фактором для отношений двух государств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на открытый и честный диалог с китайской стороной. Об этом глава американского оборонного ведомства заявил перед началом переговоров с главой китайского Минобороны Вэй Фэнхэ.

"Надеюсь, что переговоры в Пекине будут открытыми и честными. Я нахожусь здесь, потому что мы в США придаем особую важность контактам между военными США и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), - заявил глава Пентагона. "Отношения между военными двух стран критически важны для более широких отношений между нашими странами", - добавил он.

В свою очередь министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что визит американского коллеги в Китай является позитивным фактором для отношений двух государств. "Ваш приезд в Китай в это время - новый позитивный фактор как для межармейского взаимодействия, так и для межгосударственных отношений", - отметил Вэй Фэнхэ.

Глава китайского оборонного ведомства также заявил, что для него крайне важным является "продвижение стратегического доверия и равноправного сотрудничества".

Джеймс Мэттис 26-28 июня находится с визитом в Пекине, где проводит переговоры с военно-политическим руководством Китая. Это первый визит министра обороны США в Китай с 2014 года. Затем Мэттис посетит Сеул и завершит свое азиатское турне в Токио 29 июня. Во всех столицах министр помимо двусторонней повестки намерен обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Китай Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
6
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости