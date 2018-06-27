Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет передали дело о воздушном бойкоте Катара в МУС

ТАСС, 27 июня. Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ намерены разрешить спор о законности воздушного бойкота Катара в Международном уголовном суде (МУС). Об этом говорится в заявлении арабского "квартета", распространенного в среду Саудовским агентством печати.

"Четыре арабские страны приняли решение передать дело в МУС в свете решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) дать возможность Катару огласить свои требования, в то время как требования и призывы четверки принять меры [в отношении] Катара поддержки не получили, - говорится в тексте. - По мнению четырех стран, суть проблемы заключается в том, что Катар постоянно и серьезно нарушает их суверенные права, вмешиваясь во внутренние дела и поддерживая терроризм <...> принятие ИКАО требований Катара к рассмотрению является незаконным".

На время рассмотрения иска в МУС арабские страны оставят в силе запрет на "использование их воздушного пространства катарскими самолетами для сохранения национальной безопасности и суверенитета, гарантированного международным правом".

За последние месяцы ОАЭ неоднократно обвиняли Катар в нарушении воздушного пространства, Доха выступает с аналогичными обвинениями в адрес соседнего государства. Обе страны подали жалобы в ИКАО и Совбез ООН.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.