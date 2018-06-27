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Лидер социал-демократов ФРГ не исключила перевыборов при обострении разногласий в коалиции

Международная панорама
27 июня, 10:04 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

Андреа Налес также предупредила главу МВД Германии Хорста Зеехофера о недопустимости принятия односторонних мер в вопросе противодействия нелегальной миграции

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес не исключает проведения досрочных парламентских выборов в случае обострения разногласий между правящими партиями ФРГ по вопросу противодействия нелегальной миграции. С таким заявлением политик выступила в среду в эфире телеканала ARD.

Правительство Германии сейчас формируют СДПГ и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

"Еще не знаю, сейчас пока подождем", - ответила Налес на вопрос, готовится ли СДПГ к досрочным выборам. При этом она указала, что в правительстве сохраняется напряженная обстановка. "Прискорбно, что мы и на этой неделе находимся в подвешенном положении и не знаем, как закончится неделя", - посетовала глава СДПГ.

Она предупредила главу МВД Германии и председателя баварского ХСС Хорста Зеехофера о недопустимости принятия односторонних мер в вопросе противодействия нелегальной миграции. "То, что предлагают Зеехофер и ХСС, будет иметь последствия для всей Европы. Это как эффект домино, - предостерегла Налес. - Мы не считаем такую форму односторонней высылки мигрантов совместимой с законодательством ЕС".

Ранее ХСС дал канцлеру ФРГ и лидеру ХДС Ангеле Меркель две недели (до 1 июля) на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае Зеехофер пригрозил принять односторонние меры: усилить контроль на границе и не пускать мигрантов на территорию страны.

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Персоны
Налес, Андреа Меркель, Ангела
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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