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Президент Чехии назначил новое правительство

Международная панорама
27 июня, 10:54 UTC+3 ПРАГА 27, июня. /ТАСС

Ранее Милош Земан повторно утвердил в должности премьера Андрея Бабиша

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ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назначил в среду министров коалиционного правительства республики, которое, опираясь на поддержку коммунистов в национальном парламенте, создали возглавляемое действующим премьером Андреем Бабишем политическое движение "Акция недовольных граждан" и Чешская социал-демократическая партия. Церемония состоялась в Пражском граде.

"Поздравляю вас с назначением [членами кабинета министров] и хочу поблагодарить предыдущее правительство (премьера Бабиша - прим. ТАСС), работавшее как эффективная команда. Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - подчеркнул Земан, выступая на церемонии назначения членов правительства Бабиша, которого он повторно утвердил в должности премьера 6 июня.

Земан также сообщил, что 11 июля посетит заседание нижней палаты парламента, чтобы поддержать правительство перед голосованием депутатов по вопросу выражения ему доверия. В сентябре президент примет участие в заседании правительства, на котором будет обсуждаться проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

Бабиш в свою очередь на церемонии заявил: "Правительство прежде всего будет бороться за безопасность наших граждан. Будем бороться против нелегальной миграции, будем отстаивать наши интересы в Европе, бороться против коррупции и бюрократии".

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Земан, Милош Бабиш, Андрей
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