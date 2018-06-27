Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемая в разглашении секретного доклада АНБ США признала вину

Международная панорама
27 июня, 11:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

До сделки со следствием Риэлити Ли Виннер грозило 10 лет тюремного заключения

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывшая сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, обвиняемая властями США в разглашении секретного доклада американского Агентства национальной безопасности (АНБ), признала в суде свою вину.

Ранее Виннер заявляла о своей невиновности. Она содержится под стражей, так как суд счел, что женщина представляет угрозу национальной безопасности, и отказал в ее освобождении до вынесения приговора.

Как отмечает телеканал Fox News, Виннер во вторник в суде в штате Джорджия признала себя виновной в незаконном распространении информации, имеющей отношение к нацбезопасности.

Таким образом женщина пошла на сделку со следствием. Изначально ей грозило до 10 лет лишения свободы. Теперь, как следует из судебных документов, прокуратура не будет настаивать на более суровом наказании для нее, чем пять лет и три месяца тюремного заключения и еще три года нахождения под особым надзором после выхода на свободу.

Виннер является первой американкой, отданной нынешней администрацией президента США Дональда Трампа под суд за разглашение секретов в области национальной безопасности.

Виннер была сотрудницей компании Pluribus International, которая выполняет заказы для минобороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали 3 июня прошлого года в штате Джорджия, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По сведениям американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ.

В нем, в частности, утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов. Издание при этом обращало внимание на то, что в докладе не приводятся выводы о том, повлияли ли такие действия на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки своих целей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Последний срок для выплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы истекает 30 июня
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости