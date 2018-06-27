Обвиняемая в разглашении секретного доклада АНБ США признала вину

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывшая сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, обвиняемая властями США в разглашении секретного доклада американского Агентства национальной безопасности (АНБ), признала в суде свою вину.

Ранее Виннер заявляла о своей невиновности. Она содержится под стражей, так как суд счел, что женщина представляет угрозу национальной безопасности, и отказал в ее освобождении до вынесения приговора.

Как отмечает телеканал Fox News, Виннер во вторник в суде в штате Джорджия признала себя виновной в незаконном распространении информации, имеющей отношение к нацбезопасности.

Таким образом женщина пошла на сделку со следствием. Изначально ей грозило до 10 лет лишения свободы. Теперь, как следует из судебных документов, прокуратура не будет настаивать на более суровом наказании для нее, чем пять лет и три месяца тюремного заключения и еще три года нахождения под особым надзором после выхода на свободу.

Виннер является первой американкой, отданной нынешней администрацией президента США Дональда Трампа под суд за разглашение секретов в области национальной безопасности.

Виннер была сотрудницей компании Pluribus International, которая выполняет заказы для минобороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали 3 июня прошлого года в штате Джорджия, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По сведениям американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ.

В нем, в частности, утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов. Издание при этом обращало внимание на то, что в докладе не приводятся выводы о том, повлияли ли такие действия на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки своих целей.