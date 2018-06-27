МИД КНР: Пекин и Вашингтон достигли достаточного прогресса в сфере межармейских обменов

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса является хорошей возможностью для того, чтобы обменяться мнениями о состоянии двусторонних отношений. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отметив, что стороны достигли прогресса в сфере межармейских обменов.

"Это хорошая возможность для двух стран, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и межармейским контактам", - констатировал дипломат.

"Межармейские обмены остаются важным компонентом межгосударственных контактов и сотрудничества между КНР и США. Мы достигли достаточного прогресса в данной сфере", - добавил представитель внешнеполитического ведомства. Он также выразил надежду на то, что "двусторонние отношения принесут пользу двум странам и двум народам".

Лу Кан отметил, что в ходе поездки в Пекин Мэттис примет участие в переговорах с высшим политическим и военным руководством Китая.

Поездка Мэттиса (он прибыл в Пекин 26 июня, пробудет в стране до 28 июня) - первый визит министра обороны США в Китай с 2014 года. Затем Мэттис посетит Сеул и завершит свое азиатское турне в Токио 29 июня. Во всех столицах министр, помимо двусторонней повестки, намерен обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.