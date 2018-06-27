Евросоюз надеется, что российский правозащитник Титиев будет освобожден

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /Корр. ТАСС /. Евросоюз надеется, что российский правозащитник Оюб Титиев, обвиняемый в Чечне в незаконном хранении наркотиков, будет освобожден. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

Также отмечается, что обвинения с другого правозащитника - главы отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева должны быть сняты.

"Международные обязательства России включают обязательство защищать правозащитников. Евросоюз надеется, что российские власти будут соблюдать эти обязательства, чтобы дела против Титиева и Дмитриева могли быть аннулированы, и чтобы господин Титиев был немедленно освобожден", - говорится в документе.

Титиев задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Дмитриев, известный тем, что был среди тех, кто нашел место крупного захоронений жертв политических репрессий в Карелии, арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Он был обвинен по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В его защиту выступили Союз журналистов Карелии и несколько деятелей культуры России.