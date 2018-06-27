Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций ЕС в отношении РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России. Об этом он заявил во время выступления в Палате депутатов (нижней палате) парламента страны, сообщает в среду газета La Repubblica.

"Санкции ЕС против России не должны продлеваться автоматически, - цитирует издание политика. - Санкции - это инструмент, а не конечная цель".

Срок действия экономических санкций ЕС в отношении России истекает в конце июля, в связи с чем сообщество намерено в очередной раз продлить их на полгода. По данным европейских источников, политическое решение об этом будет принято на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года.

Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.