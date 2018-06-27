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Transparency International подала в суд на Порошенко из-за антикоррупционного бюро

Международная панорама
27 июня, 11:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Назначение Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы ведомства противоречит закону, говорится в иске

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International, "Центр противодействия коррупции" и общественная организация "Автомайдан" подали иск против президента Украины Петра Порошенко, в котором потребовали Верховный суд страны отменить указ о назначении Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Назначение Жебривского противоречит закону о Национальном антикоррупционном бюро, - отмечается в иске. - Назначенный президентом аудитор не отвечает критериям, определенным в требованиях к претенденту на эту должность".

Жебривский, поясняют истцы, не имеет значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях, а также в органах досудебного расследования на Украине. Непродолжительная работа в прокуратуре не может быть оценена как "значительный опыт", указывают инициаторы иска.

"Президент не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа. Мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии соответствовали прописанным критериям", - отметил исполнительный директор украинского представительства глобального антикоррупционного движения Transparency International Ярослав Юрчишин.

Антикоррупционные организации считают, что наличие Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро. В этой связи они просят Верховный суд признать противоправным и отменить указ президента "Об определении лица в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины" от 19 июня.

13 июня Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донецкой военно-гражданской администрации и назначил одним из трех аудиторов НАБУ.

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