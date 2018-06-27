Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Польше отменили уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте

Международная панорама
27 июня, 12:34 дата обновления: 27 июня, 12:43 UTC+3

Ранее закон предусматривал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. В состоявшемся в среду голосовании за поправки выступили 288 депутатов, 25 были против, пятеро воздержались.

Смотрите также

Власти Польши решили отказаться от уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о Холокосте

Глава МИД Польши заявил о необходимости поправок в закон о Холокосте

МИД Польши опроверг слухи об отказе властей США от встреч из-за закона о Холокосте

Теперь в законе нет положений об уголовной ответственности. Ранее в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание было предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

Эти спорные нормы, принятые республикой в начале года, привели к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США. Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.

Не дожидаясь решения Конституционного суда, с предложением пересмотреть закон в среду утром выступила канцелярия премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Эта инициатива была экстренно внесена в план работы парламента и сразу же рассмотрена, несмотря на протесты оппозиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Польша Украина Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
СМИ: в Египте планируют расследовать причины поражения сборной на ЧМ-2018
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости