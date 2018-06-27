Украинские военные провели учения вблизи границы с Крымом

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС) с подчиненными артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области вблизи Крыма.

Об этом в среду сообщили в пресс-центре украинских ВМС.

На странице командования в Facebook уточняется, что в ходе учений "артиллеристы отработали вопросы поражения целей, была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника".

"Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью", - добавили в пресс-службе.