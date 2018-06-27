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МИД Турции обвинил ЕС в несправедливом отношении к Анкаре

Международная панорама
27 июня, 13:42 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, июня. /ТАСС

Совет ЕС ранее распространил заявление, в котором говорится, что "Турция отдаляется от Евросоюза"

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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

АНКАРА, 27 июня. /ТАСС/. Турция вновь обвинила Европейский союз в несправедливом отношении к республике. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД страны.

"ЕС в очередной раз продемонстрировал несправедливое и нечестное отношение к Турции. Заявления о том, что наша страна отдаляется от ЕС, являются лицемерными и не соответствуют действительности", - отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Совет ЕС 26 июня распространил итоговое заявление, в котором говорится о том, что "Турция отдаляется от Евросоюза", а переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества зашли "практически в тупик". Совет также подчеркнул, что приостановлена работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция. Кроме того, Европейский союз обеспокоен чрезвычайно обеспокоен ситуацией с "верховенством закона" в Турции.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

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