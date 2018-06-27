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Генерал США: Вашингтон и Сеул не прекратят полностью совместные военные учения

Международная панорама
27 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам командующего военным контингентом США в Южной Корее, у союзников "есть поводы для сомнений" в отношении существования угроз со стороны КНДР

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ТАСС, 27 июня. США и Южная Корея продолжат проводить совместные военные учения, несмотря на решение о приостановке ряда маневров в связи с итогами саммита в Сингапуре. Об этом в среду в Сеуле заявил командующий военным контингентом США в Южной Корее (USFK) генерал Винсент Брукс.

"Я не ожидаю, что это конец всех учений, но те, что были отменены, могут вызвать ненужное раздражение в то время, когда необходимость в построении доверия настолько высока. Я хочу устранить все сомнения и опасения по поводу того, что все военные учения будут приостановлены. Мне не поступали соответствующие инструкции", - цитирует его агентство Yonhap.

По словам генерала, у союзников "есть поводы для сомнений" в отношении существования угроз со стороны КНДР. "Мы не должны игнорировать то, что КНДР все еще обладает физическими возможностями [для удара]. Мы не видели уничтожения ракет и ядерных систем. Мы не видели сокращения размеров их сил", - указал Брукс, отметив, что отмена запланированных на август военных учений Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове "свидетельствует о намерении двигаться [в отношениях с КНДР] в положительном направлении".

12 июня в Сингапуре состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами саммита в Сингапуре.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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