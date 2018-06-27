Премьер Молдавии: вывод военных РФ из Приднестровья упростит урегулирование конфликта

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Приднестровская проблема решится быстрее, если российские военные будут выведены из непризнанной республики. Такое мнение выразил премьер- министр Молдавии Павел Филип на встрече с сенаторами США Роном Джонсоном и Крисом Мерфи в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров Молдавии.

Филип поблагодарил США за поддержку в Генассамблее ООН проекта резолюции о выводе российских войск из приднестровского региона. "Усилия направлены на поиск решений приднестровского конфликта, и без присутствия российской армии в приднестровском регионе этого легче достичь", - цитирует Филипа пресс-служба правительства.

Говоря об отношениях с Россией, молдавский премьер отметил, что они "остаются сложными" после того, как внешнеполитический курс Молдавии был нацелен на Запад. "Мы непоколебимы на европейском и евроатлантическом пути. Однако Республике Молдова нужна поддержка США, чтобы сделать этот путь необратимым", - подчеркнул он.

В правительстве Молдавии ранее объяснили, что в резолюции Генассамблеи ООН речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), в задачу которой входит охрана складов с боеприпасами, оставшихся после распада СССР. Вывоз вооружений был заблокирован властям непризнанного Приднестровья из-за обострения отношений с Кишиневом.

В Москве отмечают, что в функцию ОГРВ также входит поддержка миротворцев РФ, которые были введены в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Российские голубые каски фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения.

Кишинев также добивается замены российских миротворцев на гражданскую миссию международных наблюдателей. Тирасполь категорически против, так как считает присутствие РФ гарантией мира на Днестре.