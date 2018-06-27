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Посол Франции подтвердила визит спикера Нацсобрания республики в Россию

Международная панорама
27 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сейчас согласовываются даты визита, отметила Сильви Берманн

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Посол Франции в РФ Сильви Берманн подтвердила подготовку визита председателя Национального собрания республики (нижняя палата французского парламента) Франсуа де Рюжи в Россию в рамках подготовки к заседанию большой российско-французской комиссии.

"Да, такой визит готовится, сейчас согласовываем даты", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что работа большой российско-французской комиссии, которая была заморожена в 2015 году на фоне кризиса в отношениях между РФ и Западом, может возобновиться в конце июля. Он отметил, что в Госдуме ждут визита де Рюжи в рамках подготовки этого заседания.

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