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СМИ: сербский суд заочно приговорил проживающую в РФ вдову Милошевича к тюремному сроку

Международная панорама
27 июня, 14:38 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 27, июня. /ТАСС

Мириану Маркович подозревают в незаконном выделении государственных квартир

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БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сербский суд заочно приговорил вдову экс-президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к году тюрьмы.

Об этом сообщило в среду национальное телевидение Сербии.

Маркович приговорена к тюремному заключению сроком на один год за незаконное выделение государственных квартир. Она недоступна судебным органам Сербии и с 2005 года находится в международном розыске. Осужденная имеет право подачи апелляции.

Вдова Милошевича в настоящее время проживает в России. Генпрокуратура РФ в 2010 году сообщила, что Маркович получила в России политическое убежище, поэтому не может быть выдана по международному ордеру сербского отделения Интерпола.

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