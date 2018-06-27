Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: число жертв столкновений в центре Нигерии превысило 200 человек

Международная панорама
27 июня, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Власти пообещали провести расследование случившегося

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июня. Число жертв столкновений, прокатившихся по центральной части Нигерии в минувшие выходные, превысило 200 человек. Речь идет об ожесточенных стычках между скотоводами-мусульманами в основном из народа фула и местными землепашцами-христианами различных этнических групп в штате Плато, приводит агентство AFP данные, упомянутые в сделанном в среду заявлении губернатора этого центрального штата Саймона Лалонга.

Лалонг выразил сожаление в связи с "гибелью более 200 человек", убитых предположительно представителями народа фула. На этом настаивают некоторые наблюдатели, которые также утверждают, что жертвами стали землепашцы из народности бером. При этом фула отрицают свою причастность к инцидентам. Тем не менее, молодые люди бером из мести убили несколько фула.

Штат Плато регулярно становится ареной ожесточенных столкновений скотоводов и землепашцев, которые за последние годы унесли сотни жизней. Конфликты вызваны соперничеством за участки земли и источники воды в условиях быстрого роста плотности населения страны.

Лалонг выразил обеспокоенность "постоянными столкновениями, в ходе которых преступные элементы угоняют скот, грабят и убивают людей".

Во вторник штат посетил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, который провел переговоры с губернатором. Вице-президент Йеми Осинбаджо, который также посетил штат Плато, пообещал жителям, что власти обязательно проведут расследование, а виновные понесут наказание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Нигерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости