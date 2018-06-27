AFP: число жертв столкновений в центре Нигерии превысило 200 человек

ТАСС, 27 июня. Число жертв столкновений, прокатившихся по центральной части Нигерии в минувшие выходные, превысило 200 человек. Речь идет об ожесточенных стычках между скотоводами-мусульманами в основном из народа фула и местными землепашцами-христианами различных этнических групп в штате Плато, приводит агентство AFP данные, упомянутые в сделанном в среду заявлении губернатора этого центрального штата Саймона Лалонга.

Лалонг выразил сожаление в связи с "гибелью более 200 человек", убитых предположительно представителями народа фула. На этом настаивают некоторые наблюдатели, которые также утверждают, что жертвами стали землепашцы из народности бером. При этом фула отрицают свою причастность к инцидентам. Тем не менее, молодые люди бером из мести убили несколько фула.

Штат Плато регулярно становится ареной ожесточенных столкновений скотоводов и землепашцев, которые за последние годы унесли сотни жизней. Конфликты вызваны соперничеством за участки земли и источники воды в условиях быстрого роста плотности населения страны.

Лалонг выразил обеспокоенность "постоянными столкновениями, в ходе которых преступные элементы угоняют скот, грабят и убивают людей".

Во вторник штат посетил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, который провел переговоры с губернатором. Вице-президент Йеми Осинбаджо, который также посетил штат Плато, пообещал жителям, что власти обязательно проведут расследование, а виновные понесут наказание.