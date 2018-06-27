Zeit: лидеры стран ЕС намерены пойти навстречу Меркель в вопросе ограничения миграции

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС на предстоящем саммите Евросоюза (28-29 июня) намерены пойти навстречу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Как сообщила в среду газета Die Zeit, в проекте итогового заявления встречи говорится, что члены ЕС обязуются принять "все внутренние законодательные и административные меры", чтобы не допустить прибытия мигрантов в какую-либо страну сообщества после их регистрации в одном из государств.

Издание отмечает, что в такой формулировке решение саммита может удовлетворить баварский Христианско-социальный союз (ХСС) и устранить разногласия в правящей коалиции ФРГ.

На саммите, по данным газеты, также будет принято решение о более эффективной защите внешних границ ЕС. Мигрантов, отправляющихся в Европу по Средиземному морю, предполагается возвращать в страны Северной Африки, где планируется создать специальные центры по их приему. Именно там будут рассматриваться заявления на предоставление убежища. Кроме того, чтобы "разгрузить" Италию от притока мигрантов, суда с беженцами будут направлены в гавани Испании, Мальты и Франции.

Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции - то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того, Зеехофер предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.