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Президент Польши заявил, что выступает против какой-либо перезагрузки отношений с РФ

Международная панорама
27 июня, 14:57 UTC+3 РИГА РИГА 27, июня. /ТАСС

По словам Анджея Дуды, Польша не выступает за изоляцию России, но в то же время не является сторонником повышения уровня диалога с Москвой

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РИГА, 27 июня. /ТАСС/. Польша настаивает на сохранении введенных в отношении России санкций и будет выступать против любых шагов, направленных на перезагрузку отношений с Россией. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

"Мы будем против всех действий, которые были бы нацелены на какую-либо перезагрузку в отношениях с Россией", - отметил Дуда.

"Мы не сторонники того, чтобы изолировать Россию", - сказал он, подчеркнув, что, учитывая политику Москвы, в том числе в отношении Украины, Варшава также и "не сторонник того, чтобы повышать уровень диалога с РФ". "Мы считаем, что он должен остаться на том же уровне", - добавил польский лидер, выступив за сохранение санкций против России.

"Сначала Россия должна продемонстрировать добрую волю, показать, что хочет присоединиться к серьезному разговору об укреплении мира, успокоении ситуации, так как сейчас она, к сожалению, агрессор. Это факт", - добавил Дуда.

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