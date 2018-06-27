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Украина упрекнула Совет Европы в транжирстве и отказалась участвовать в банкете

Международная панорама
27 июня, 15:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Когда совет экономит на бумаге, устраивать роскошные приемы нелогично, заявил председатель делегации Украины в ПАСЕ

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Украинская делегация отказалась поехать на прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, председатель парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда Совет Европы экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал Арьев, при этом обвинив Россию "в финансовом шантаже" СЕ.

По словам представителя Украины, Киев запросил у Совета Европы информацию о стоимости и целесообразности данного приема, однако, как утверждает Арьев, Украина, которая добровольно пожертвовала $400 тыс. в поддержку организации в сложное время, не получила удовлетворяющего ее ответа.

В качестве иллюстрации глава украинской делегации в ПАСЕ обнародовал письмо от Ягланда, в котором отмечается, что Совет Европы действительно столкнулся с "определенной степенью финансовой нестабильности", однако "решил, что это мероприятие следует провести, поскольку это единственный повод, когда члены Ассамблеи могут взаимодействовать со всеми другими органами и учреждениями организации". "Это взаимодействие важно, и прием обеспечивает соотношение стоимости и качества, и ее стоимость - это очень небольшая доля нашего бюджета", - отметил Ягланд.

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