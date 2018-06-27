Итальянские депутаты представили резолюцию, требующую пересмотра антироссийских санкций

ТАСС, 27 июня. Депутаты политических партий "Движение "5 звезд" и "Лига" , которые составляют в парламенте Италии правящее большинство, представили в среду в Палате депутатов (нижней палате) парламента резолюцию, в которой требуют ограничить санкции в отношении РФ. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, политики считают, что правительство Италии должно так "действовать в рамках ЕС, чтобы расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например, путем пересмотра позиции по санкциям". Они также призвали "укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма".

Резолюция была представлена сразу после выступления в Палате депутатов премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который заявил, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России.

Ранее "Движение "5 звезд" и "Лига", а также "Вперед, Италия" уже выступали с такими резолюциями, однако они не были приняты.