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Итальянские депутаты представили резолюцию, требующую пересмотра антироссийских санкций

Международная панорама
27 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее премьер Италии заявил, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции

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ТАСС, 27 июня. Депутаты политических партий "Движение "5 звезд" и "Лига" , которые составляют в парламенте Италии правящее большинство, представили в среду в Палате депутатов (нижней палате) парламента резолюцию, в которой требуют ограничить санкции в отношении РФ. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, политики считают, что правительство Италии должно так "действовать в рамках ЕС, чтобы расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например, путем пересмотра позиции по санкциям". Они также призвали "укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма".

Резолюция была представлена сразу после выступления в Палате депутатов премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который заявил, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России.

Ранее "Движение "5 звезд" и "Лига", а также "Вперед, Италия" уже выступали с такими резолюциями, однако они не были приняты.

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Персоны
Конте, Джузеппе
Темы
Санкции в отношении России
Страны
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