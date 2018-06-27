Болтон заявил Путину, что надеется обсудить с ним улучшение взаимоотношений РФ и США

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным улучшение взаимоотношений РФ и США. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Кремле.

"Я рад снова быть в Москве, благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете время", - обратился Болтон к Путину. "Я надеюсь, что мы сможем, как и в ходе наших переговоров с вашими коллегами, обсудить возможности улучшения взаимодействия между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие", - заявил он.

Болтон отметил, что "даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важным залогом обеспечения стабильности в мире". Он заверил Путина в том, что президент США Дональд Трамп привержен достижения этих целей.