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Болтон заявил Путину, что надеется обсудить с ним улучшение взаимоотношений РФ и США

Международная панорама
27 июня, 15:20 дата обновления: 27 июня, 15:47 UTC+3

Помощник президента США по национальной безопасности заверил главу России в том, что Дональд Трамп привержен достижения этих целей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным улучшение взаимоотношений РФ и США. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Кремле.

"Я рад снова быть в Москве, благодарю вас за то, что принимаете меня, уделяете время", - обратился Болтон к Путину. "Я надеюсь, что мы сможем, как и в ходе наших переговоров с вашими коллегами, обсудить возможности улучшения взаимодействия между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие", - заявил он.

Болтон отметил, что "даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важным залогом обеспечения стабильности в мире". Он заверил Путина в том, что президент США Дональд Трамп привержен достижения этих целей.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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