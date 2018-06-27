Саммит ЕС призовет РФ сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Лидеры 28 стран Евросоюза на саммите сообщества 28-29 июня призовут Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель Совета ЕС в преддверии встречи.

"Ожидается, что саммит ЕС примет заключения по крушению МH17, призывая Россию принять ответственность и полностью сотрудничать по всем усилиям по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказал он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В Минобороны РФ заявили, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Несмотря на это 25 мая правительства Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к государственной ответственности, которая должна предусматривать признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родственникам погибших. С этой целью голландцы и австралийцы предложили РФ вступить в переговоры, пригрозив в противном случае передать дело в международный суд или организацию.