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Замгоссекретаря США обсудил с премьером Украины антикоррупционные реформы

Международная панорама
27 июня, 16:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Как сообщили в Госдепе, в ходе беседы стороны затронули вопросы антикоррупционных реформ, программы оказания помощи со стороны МВФ и энергобезопасности

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан обсудил в среду с премьер-министром Владимиром Гройсманом антикоррупционные реформы на Украине и вопросы оказания помощи Киеву со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, отметив, что встреча между ними прошла на полях конференции по реформам на Украине в Копенгагене.

"Они обсудили антикоррупционные реформы, программу оказания помощи со стороны МВФ, энергобезопасность и гуманитарные вопросы", - отметила Науэрт в распространенном заявлении.

По ее словам, Салливан "подчеркнул важность выполнения правительством Украины требований МВФ, что является условием выделения очередного кредитного транша в рамках оказания финансовой помощи". "Салливан также акцентировал внимание на важности осуществления реформ в энергетическом секторе и вновь повторил, что США выступают против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - указала Науэрт.

Ранее Госдепартамент сообщил, что на конференции в Копенгагене США выразят "поддержку независимости и территориальной целостности Украины, напоминая при этом, что украинское будущее и развитие зависит от претворения в жизнь серьезных структурных реформ".

Одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева было создание антикоррупционного суда. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции. Кроме того, МВФ настаивает на том, чтобы цены на газ для населения были повышены.

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