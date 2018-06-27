Саммит ЕС не примет итогового документа по миграции

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите 28-29 июня не примут итогового документа по миграционному кризису, который будет главной темой встречи. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель Совета ЕС в преддверии заседания.

"Как ожидается, итоговых заключений по миграции не будет", - сказал он.

Саммит ЕС соберется в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис. Это одна из самых острых проблем ЕС, во многом ставшая причиной решения Великобритании выйти из сообщества.

Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в ЕС прибыло более 1,2 млн нелегальных мигрантов. Затем проблема приутихла. Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос сообщил 21 июня, что объем миграционного потока в ЕС через Восточное Средиземноморье снизился на 97% по сравнению с 2015 годом.

Причиной последующего обострения темы стал рост политических противоречий в Европе по вопросу приема мигрантов. Новое правительство Италии отказалось допускать к своим берегам суда с африканскими беженцами, что вызвало беспокойство в европейских столицах и у правозащитников.

Также разразился скандал в Германии. Баварский Христианско-социальный союз в лице его лидера и главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера поставил ультиматум канцлеру и лидеру Христианско-демократического союза Ангеле Меркель, дав ей две недели на выработку согласованных общеевропейских решений по противодействию нелегальной миграции. Он пригрозил, что в отсутствие таких решений МВД отдаст приказ о закрытии национальных границ и массовой высылке нелегальных мигрантов.

История грозила обернуться распадом правящей коалиции в ФРГ, поэтому Меркель фактически приняла ультиматум и добилась от Брюсселя проведения предшествующей саммиту экстренной мини-встречи лидеров части стран сообщества.