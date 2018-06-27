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Штайнмайер уверен, что ЕС в состоянии найти компромисс по вопросу миграции

Международная панорама
27 июня, 16:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

Сообщество нуждается в единой миграционной политике, подчеркнул президент Германии

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете разногласий по поводу миграционной политики призвал европейцев к компромиссу. С соответствующим заявлением за день до саммита ЕС он выступил в среду в Бремене.

"Я уверен, что по этому вопросу в Европе возможен компромисс. И считаю, у нас получится его найти, если все будут убеждены в том, что будущее Европы для нас что-то значит", - приводит слова Штайнмайера агентство DPA.

Президент ФРГ признал, что тема миграции в последние годы имеет первостепенное значение для жителей ЕС. "Она определяет исход выборов, определяет состав правительств", - сказал глава государства. По его словам, сообщество нуждается в единой миграционной политике.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ, а также затронула ЕС в целом. Ранее баварская партия Христианско-социальный союз отвела канцлеру Ангеле Меркель две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции на европейском уровне. В противном случае председатель этой партии, глава МВД Хорст Зеехофер примет односторонние меры - он хочет значительно усилить контроль на германской границе и не пропускать мигрантов. Кроме того, он предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции, если его после этого уволят.

Как отмечают эксперты, канцлер оказалась между двух огней. С одной стороны, она не хочет ссориться с партнерами по ЕС, которые могут столкнуться с новым потоком мигрантов, если Зеехофер закроет границу. С другой стороны, Меркель не заинтересована в разногласиях внутри собственного правительства.

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Персоны
Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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