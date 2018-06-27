ОЗХО приняла британский проект изменения мандата

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. Об этом сообщил журналистам представитель российской делегации после завершения голосования.

"По предварительным подсчетам, [британская] резолюция принята", - сказал он.

Эту информацию позже подтвердил постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон. "Британское решение на Специальной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия принято. За него подано 82 голоса", - написал он в Twitter.