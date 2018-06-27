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Парламент Литвы одобрил включение в "список Магнитского" лиц, связанных с делом Сенцова

Международная панорама
27 июня, 17:13 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 27, июня. /ТАСС

Документ также призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, "если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств"

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ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы поддержал на внеочередном заседании в среду резолюцию представителей оппозиции о включении в национальный "список Магнитского" лиц, связанных с делом отбывающего в РФ наказание за терроризм Олега Сенцова. Резолюцию такого содержания, внесенную в повестку дня заседания законодательного собрания группой депутатов от правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы", поддержали 82 законодателя при одном воздержавшемся и одном голосе "против".

"Призываем министра иностранных дел Литвы, министра внутренних дел провести консультации с украинской стороной для установления лиц, которые отдали приказ, исполняли его или иначе участвовали в заключении Олега Сенцова, обсудить возможность включения их в санкционный "список Магнитского", - сказано в одобренной Сеймом резолюции.

Документ призывает Евросоюз к ужесточению санкций в отношении РФ, "если Россия и впредь не будет придерживаться своих международных обязательств", а депутатов Европарламента - "ставить вопрос об освобождении Сенцова и других политических заключенных", якобы содержащихся в российских тюрьмах. Инициаторы резолюции насчитали 70 таких лиц.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года ее члены совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Сам Сенцов своей вины не признал.

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