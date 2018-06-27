Генсек ООН призвал сохранить сделку по иранскому атому, так как Тегеран ее выполняет

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Иран выполняет свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, нужно работать без предубеждений, чтобы сохранить сделку. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выполнении резолюции 2231, принятой в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.

"С января 2016 года МАГАТЭ 11 раз докладывало Совету Безопасности о том, что Иран выполняет свои обязательства по СВПД, - отметил генсек. - Несмотря на приверженность Ирана взятым на себя обещаниям по ядерному оружию, соглашение, к сожалению, находится на перепутье".

Он напомнил, что 8 мая США приняли решение о выходе из сделки. "Я глубоко сожалею об этом шаге назад для СВПД, которое стало большим достижением для режима нераспространения, внесло вклад в международную и региональную безопасность, - указал Гутерриш. - Считаю, что вопросы, напрямую не связанные с СВПД, должны решаться без предубеждений для сохранения соглашения и достигнутых успехов".