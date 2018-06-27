Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ на полгода

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите сообщества 28-29 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в среду представитель Совета ЕС.

"Политическое решение о продлении санкций на полгода будет принято завтра лидерами стран ЕС", - сказал он.

"Автоматического продления не будет, идет дискуссия. Как минимум [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Ангела] Меркель проинформируют о реализации минских соглашений. Мы ожидаем, что они скажут, что никакого прогресса нет, соответственно, будет рекомендация продлить санкции", - пояснил дипломат.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года.

Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.