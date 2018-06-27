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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ на полгода

Международная панорама
27 июня, 17:47 дата обновления: 27 июня, 18:08 UTC+3

Представитель Совета ЕС отметил, что это решение будет принято не автоматически, а после дискуссии о реализации минских соглашений

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Вид на здание Совета ЕС

Вид на здание Совета ЕС

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите сообщества 28-29 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в среду представитель Совета ЕС.

"Политическое решение о продлении санкций на полгода будет принято завтра лидерами стран ЕС", - сказал он.

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"Автоматического продления не будет, идет дискуссия. Как минимум [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Ангела] Меркель проинформируют о реализации минских соглашений. Мы ожидаем, что они скажут, что никакого прогресса нет, соответственно, будет рекомендация продлить санкции", - пояснил дипломат.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года.

Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

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Темы
Крым Санкции в отношении России
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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