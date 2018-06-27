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В ОБСЕ ничего не знают о человеке, заявившем о причастности к делу Сенцова

Международная панорама
27 июня, 17:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Ранее на конференции ОБСЕ по свободе слова неизвестный мужчина в украинской военной форме заявил, что в 2014 году ввез в Крым некие предметы, из-за которых осудили Сенцова

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. ОБСЕ не располагает информацией о личности человека, выступившего накануне на конференции организации по свободе слова в Киеве с заявлением о том, что лично передавал взрывчатку осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сотрудник представительства по свободе медиа Офиса ОБСЕ Дениз Язичи.

По словам Язичи, этот человек "не был приглашенным или зарегистрированным участником конференции". "Конференция и особенно параллельное мероприятие по Олегу Сенцову были публично объявлены и открыты для общественности. Конференция была живой и общедоступной. Заявления, сделанные аудиторией, находятся под их собственной ответственностью", - прокомментировал он выступление неизвестного. "У нас нет никакой информации ни об этом человеке, ни о том, кем он является", - подчеркнул Язичи.

Во вторник на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина в украинской военной форме заявил, что в 2014 году ввез на территорию Крыма некие предметы, из-за которых впоследствии осудили Сенцова. СМИ, учитывая контекст заявления, посчитали, что речь могла идти о взрывчатке. Мужчина, согласно публикациям, также заявлял, что Сенцову якобы известна некая информация, "которая невыгодна Киеву". По его словам, он решил обо всем рассказать, чтобы спецслужбы выявили людей, "сдавших" Сенцова российским силовикам.

Как сообщают СМИ, украинские журналисты опознали в выступавшем гражданина Украины Сергея Стерикова. Он фигурирует в соцсети Facebook под псевдонимом Иван Сирко и позиционирует себя как бывшего участника силовой операции, а ныне волонтера.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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