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Де Мистура: эскалация в Сирии может подорвать успех в создании конституционного комитета

Международная панорама
27 июня, 17:54 дата обновления: 27 июня, 18:44 UTC+3

Спецпосланник выступил на заседании Совета Безопасности ООН

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ООН, 27 июня. /ТАСС/. ООН опасается, что военная эскалация в Сирии может подорвать прогресс по созданию конституционного комитета.

Об этом заявил в среду спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в этой ближневосточной стране.

"Что касается конституционного комитета, мы начинаем просматривать движение в сторону прогресса. Поэтому мы обеспокоены тем, что военная эскалация может подорвать прогресс по политическому направлению", - сказал он.

По словам де Мистуры, ситуация в юго-западной зоне деэскалации в Сирии вызывает серьезные опасения. "Я серьезно обеспокоен разворачивающимися событиями на юго-западе [Сирии]. Сейчас мы видим полномасштабное наступление и авиаудары, а также обстрелы, ведущиеся с обеих сторон", - сказал де Мистура. "Мы в Совете Безопасности не можем допустить, чтобы эта [ситуация] стала новой Восточной Гутой или новым Алеппо, когда погибло столько гражданских лиц. В то же время я вижу, что все идет именно к этому", - отметил эмиссар ООН.

В этой связи он проинформировал, что "45 тыс. человек уже находятся в статусе временно перемещенных лиц (ВПЛ) из-за столкновений, они идут с востока [провинции] Дераа в районы вблизи иорданской границы". "Лишь в этом году по всей стране более 900 тыс. человек оказались в состоянии ВПЛ. Представьте, если мы добавим к этой цифре число всех, кто находится на востоке Дераа", - отметил дипломат.

Спецпосланник сообщил, что обсудил с "малой группой" (Великобритания, Германия, Франция, США, Иордания и Саудовская Аравия) деэскалацию насилия в стране и прогресс в конституционном направлении. "Мы обсудили договоренности о деэскалации, это ключевой элемент для прогресса по политическому направлению, а также перспективы прогресса по конституционному направлению", - сказал де Мистура. 

"Сейчас мы ждем список имен от оппозиции и надеемся получить его в скором времени. Я знаю, что по нему в данный момент ведется серьезная работа", - добавил дипломат. "Я надеюсь, что соорганизаторы сочинской встречи приедут в Женеву в ближайшие недели. Также я надеюсь вновь встретиться с шестью странами, с которыми я встречался в понедельник. Я доложу об итогах этих встреч", - заключил де Мистура.

О конституционном комитете

По мнению де Мистуры, сирийский конституционный комитет должен как минимум на 30% состоять из женщин. "Я считаю, что любой конституционный комитет должен на 30% состоять из женщин. В этой связи я с удовлетворением отмечаю, что в правительственном списке, предоставленном нам, из 50 имен 26 женщины", - сказал дипломат.

"Это хороший сигнал, - полагает де Мистура. - Я категорически не приемлю аргумент о том, что в Сирии недостаточно компетентных женщин, которые занимаются конституционными вопросами".

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 - внешнюю оппозицию. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

Дамаск уже передал свой список спецпосланнику. Представители ряда групп оппозиции, участвовавших в сочинском форуме, направили 15 июня странам - гарантам сирийского перемирия (Иран, Россия и Турция) свой вариант документа.

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