Сенат Польши утвердил отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в холокосте

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту.

В состоявшемся в среду голосовании за поправки выступили 76 сенаторов, один был против, один воздержался.

Ранее эти поправки в экстренном порядке были приняты большинством голосов в Сейме - нижней палате польского парламента. Теперь в законе нет положений об уголовной ответственности.

Ранее в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте.

После утверждения Сенатом закон направляется на подпись главы государства.