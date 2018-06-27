Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд США запретил принуждать не состоящих в профсоюзе госслужащих к уплате сборов

Международная панорама
27 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Трамп назвал решение суда "большой потерей для казны демократов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июня. Верховный суд США вынес постановление, согласно которому не состоящие в профсоюзах государственные служащие имеют право не платить административные сборы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"Трудно оценить, сколько миллиардов долларов было отобрано у служащих, не состоящих в профсоюзных организациях, и передано профсоюзам госсектора в нарушение первой поправки", - заявил член Верховного суда Сэмюэль Алито.

По результатам голосования gznm судей против четырех вынесли решение отменить постановление Верховного суда 1977 года. Профсоюзные организации госсектора ранее имели право взимать сборы со служащих, не состоявших в организациях, для покрытия расходов на коллективные выступления и переговоры по трудовым спорам.

Президент Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда на своей странице в Twitter, назвав постановление "большой потерей для казны демократов".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер Лёв заявил, что сборная Германии по футболу не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2018
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Ученые назвали самое холодное место на Земле
7
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости