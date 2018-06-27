Верховный суд США запретил принуждать не состоящих в профсоюзе госслужащих к уплате сборов

ТАСС, 27 июня. Верховный суд США вынес постановление, согласно которому не состоящие в профсоюзах государственные служащие имеют право не платить административные сборы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"Трудно оценить, сколько миллиардов долларов было отобрано у служащих, не состоящих в профсоюзных организациях, и передано профсоюзам госсектора в нарушение первой поправки", - заявил член Верховного суда Сэмюэль Алито.

По результатам голосования gznm судей против четырех вынесли решение отменить постановление Верховного суда 1977 года. Профсоюзные организации госсектора ранее имели право взимать сборы со служащих, не состоявших в организациях, для покрытия расходов на коллективные выступления и переговоры по трудовым спорам.

Президент Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда на своей странице в Twitter, назвав постановление "большой потерей для казны демократов".

Supreme Court rules in favor of non-union workers who are now, as an example, able to support a candidate of his or her choice without having those who control the Union deciding for them. Big loss for the coffers of the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2018 г.