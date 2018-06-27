Народная милиция ЛНР готова соблюдать объявленное с 1 июля "урожайное перемирие"

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) готова соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 1 июля участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с началом уборки урожая. Об этом заявил в среду представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Народная милиция ЛНР уже на протяжении длительного времени демонстрирует не на словах, а на деле приверженность мирному урегулированию конфликта, а соблюдение режима прекращения огня - неотъемлемая часть решения вопроса мирным путем. Мы неоднократно призывали Украину к диалогу и сейчас придерживаемся той же позиции", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

При этом Марочко усомнился в соблюдении договоренностей со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Будет ли противник придерживаться договоренностей? Данный вопрос, скорее всего, нужно адресовать командованию ВСУ, поскольку инициаторами нарушений являются они", - добавил он.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на состоявшемся 27 июня заседании в Минске объявила очередное перемирие. На этот раз стороны обещают прекратить огонь с 1 июля в связи с началом уборки урожая.