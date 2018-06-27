Президент Польши подписал поправки к спорному закону о холокосте

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону, который вводил уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Об этом сообщил в среду глава его канцелярии Кшиштоф Щерский.

Ранее эти поправки в экстренном порядке были приняты большинством голосов в Сейме - нижней палате польского парламента и Сенате - верхней палате. Теперь закон официально вступит в силу после публикации.

Ранее в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте.

Наказание в законе предусмотрено и за высказывания о причастности польских народа и государства к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Эти спорные нормы, принятые в начале года, привели к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США. Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.

Не дожидаясь решения Конституционного суда, с предложением пересмотреть закон в среду утром выступила канцелярия премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Эта инициатива была экстренно внесена в план работы парламента и сразу же рассмотрена, несмотря на протесты оппозиции.