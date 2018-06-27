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Болтон подтвердил, что дата саммита РФ - США будет объявлена в четверг

Международная панорама
27 июня, 19:28 дата обновления: 27 июня, 20:19 UTC+3

Объявление будет сделано одновременно в двух странах

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия и США в четверг, 28 июня, одновременно объявят о дате и месте встречи лидеров двух стран. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Москве помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент США Дональд Трамп попросил меня приехать сюда, чтобы поговорить о времени проведения личной встречи президентов, - сказал он. - Завтра, 28 июня, будет сделано официальное заявление - одновременно по московскому и вашингтонскому времени - о месте и дне проведения этой встречи".

"Сегодня в течение всего дня посол [США в РФ] Джон Хантсман и я встречались с целым рядом российских представителей высокого уровня: с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, с советником президента Юрием Ушаковым и президентом Владимиром Путиным, - отметил помощник Трампа. - В рамках этих встреч мы обсуждали важные как для США, так и для России вопросы".

Ранее Ушаков после встречи Путина и Болтона заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения саммита. По его словам, подробности будут объявлены в четверг.

Возможные темы переговоров

"Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества, потому что двухсторонние отношения между РФ и США важны. Это также влияет на стабильность во всем мире", - сказал Болтон.

Помощник Трампа также заметил, что в проведении встречи лидеров США и РФ нет ничего необычного, напомнив о недавних контактах российского президента с главами западных государств.

"В этом контексте президент Трамп и президент Путин согласились, что сейчас настало время для их встречи", - заключил он. "Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией такой встречи. Но президент Трамп считает, что такая личная встреча пойдет на пользу как США, так и России. Она будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - сказал Болтон.

Кроме того, советник главы Белого дома не исключает достижения конкретных договоренностей на встрече Трампа и Путина. "Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и конкретных результатов. Накопилось уже очень много вопросов", - сказал Болтон. При этом он также добавил, что  Вашингтон не ждет значительных результатов от встречи лидеров России и США. 

"Президенты при личной встрече будут обсуждать все темы, которые посчитают наиболее важными. Мы не ожидаем каких-то значительных результатов от этой встречи, так как очень долгое время уже прошло без официального саммита между руководителями наших стран, поэтому встреча будет проводиться один на один или в расширенном формате", - отметил Болтон.

Он также отметил, что лидеры обсудят тему вмешательства в выборы в США. "Я думаю, что этот вопрос [о вмешательстве РФ в президентские выборы в США] будет подниматься между президентами", - сказал он. "Много людей говорили или намекали, что встреча Трампа и Путина каким-то образом показывает связь между [президентской] кампанией и Кремлем. Но это чушь", - указал Болтон.

Кроме того, Путин и Трамп могут обсудить возвращение России в G7. "Мы не обсуждали возвращение России в клуб G7. Но при личной встрече лидеров этот вопрос может быть поднят", - отметил Болтон. При этом он добавил, что санкции Европейского союза в отношении России должны сохраняться и позиция США по этому вопросу не поменялась. Болтон добавил, что тема антироссийских санкций поднималась на его встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которая состоялась накануне. 

Встреча Лаврова и Помпео 

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, встретятся перед российско-американским саммитом. По словам Болтона, также будут и другие подготовительные встречи для организации переговоров Путина и Трампа. 

Ранее о возможности встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тематика ПРО обсуждалась на встречах в Москве

Тематика противоракетной обороны обсуждалась на встречах в Москве, обращение Трампа за дополнительными средствами обозначает позицию Вашингтона по этому вопросу, отметил Болтон, отвечая на соответствующий вопрос. 

"Да, мы обсуждали соглашение по ПРО и другие вопросы, относящиеся к области контроля над вооружениями", - сказал он.

"Ответ на вопрос заключается в том, что президент Трамп запросил существенные ассигнования на оборонный бюджет и Конгресс выделили эти средства. Они пойдут также на усиление системы противоракетной обороны", - добавил Болтон.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Хантсман, Джон Конте, Джузеппе Помпео, Майкл (Майк) Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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