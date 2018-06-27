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Нидерланды заявили о готовности принять до 20 мигрантов с судна Lifeline

Международная панорама
27 июня, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что мигрантов также примут Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Бельгия и Люксембург

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ТАСС, 27 июня. Нидерланды выразили готовность принять до 20 мигрантов с судна Lifeline. Об этом посольство Нидерландов во Франции сообщило в Twitter 27 июня.

"По гуманитарным соображениям Нидерланды берут на себя ответственность принять до 20 мигрантов вместе со странами Бенилюкс и другими европейскими странами", - говорится в сообщении посольства.

Ранее правительство Мальты разрешило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Мускат, Джозеф
Страны
Италия Мальта Франция Бельгия Нидерланды Португалия Люксембург
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