Нидерланды заявили о готовности принять до 20 мигрантов с судна Lifeline

ТАСС, 27 июня. Нидерланды выразили готовность принять до 20 мигрантов с судна Lifeline. Об этом посольство Нидерландов во Франции сообщило в Twitter 27 июня.

"По гуманитарным соображениям Нидерланды берут на себя ответственность принять до 20 мигрантов вместе со странами Бенилюкс и другими европейскими странами", - говорится в сообщении посольства.

Ранее правительство Мальты разрешило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.