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США осуждают подавление властями Ирана акций протеста

Международная панорама
27 июня, 20:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что иранское правительство "проматывает" ресурсы своего народа

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что власти Ирана занимаются подавлением идущих в стране акций протеста, и осуждает такие действия Тегерана. Об этом говорится в обнародованном в среду письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Иранское правительство проматывает ресурсы своего народа. Идет ли речь об авантюризме в Сирии, поддержке [шиитской группировки] "Хезболлах", [палестинского движения] ХАМАС, хуситов [в Йемене] или амбициях, предусматривающих бесхозяйственное расширение своей ядерной программы, оно лишь усиливает страдания населения Ирана", - утверждает руководитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, не вызывает удивления тот факт, что "акции протеста в Иране продолжаются".

"Иранский народ требует, чтобы его лидеры поделились богатствами страны и удовлетворили законные потребности. Мы осуждаем сохраняющуюся тщетную тактику правительства [Ирана], предусматривающую подавление [инакомыслия], заключение в тюрьмы участников акций протеста и отрицание разочарования иранцев. Народ Ирана устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит его голос", - заявил Помпео.

В понедельник в Тегеране и других городах Ирана прошли акции протеста, вызванные резкой девальвацией национальной валюты. Демонстрации были инициированы владельцами небольших торговых точек. По сообщениям западных средств массовой информации, протесты продолжились во вторник и среду.

За последние дни курс национальной валюты на черном рынке Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тыс. риалов за доллар. При этом в конце мая доллар стоил 65 тыс. риалов. Правительство созвало экстренное совещание для выработки мер по нормализации ситуации на валютном рынке.

Вашингтон в последние месяцы практически открыто выступает за смену режима в Тегеране.

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