CNBC: новым директором по коммуникациям Белого дома может стать экс-президент Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн может быть назначен на должность директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

По данным его источников, переговоры с Шайном находятся на последней стадии. Они продолжались в течение последних нескольких недель. Окончательной договоренности пока не достигнуто.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах, который стоил должности ныне ушедшему из жизни экс-гендиректору телеканала Роджеру Эйлсу. Одна из ведущих Fox News подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он поощрял недопустимые действия и не предпринял надлежащих мер, чтобы защитить ведущую от приставаний.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс.