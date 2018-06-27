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CNBC: новым директором по коммуникациям Белого дома может стать экс-президент Fox News

Международная панорама
27 июня, 19:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

По информации телеканала, переговоры с Биллом Шайном находятся на последней стадии

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн может быть назначен на должность директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

По данным его источников, переговоры с Шайном находятся на последней стадии. Они продолжались в течение последних нескольких недель. Окончательной договоренности пока не достигнуто.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах, который стоил должности ныне ушедшему из жизни экс-гендиректору телеканала Роджеру Эйлсу. Одна из ведущих Fox News подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он поощрял недопустимые действия и не предпринял надлежащих мер, чтобы защитить ведущую от приставаний.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс.

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