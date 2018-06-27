Премьер Польши подписал декларацию о взаимопонимании с Израилем в вопросах холокоста

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Польша поддерживает исследование холокоста, выступая против обвинения польского государства или его народа в преступлениях нацистов.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после принятия в парламенте республики поправок, отменяющих уголовную ответственность за обвинения польской нации в холокосте.

Он огласил текст совместной декларации, которую польские власти согласовали с израильским руководством. В документе, который подписал Моравецкий, подчеркивается многолетнее сотрудничество и взаимопонимание двух стран, напоминается о работе двух групп, занимающихся исследованием совместной истории.

Преступление нацистов

"Холокост - беспрецедентное преступление нацистов. Польша всегда с пониманием относилась к значению холокоста. Мы верим, что вместе несем ответственность за исследование и сохранение истории холокоста", - сказал он, подчеркнув ответственность Германии за создание концлагерей на территории Польши.

"Мы отвергаем деятельность по обвинению Польши или польского народа в преступлениях нацистов и их пособников", - отметил глава польского правительства. К сожалению, некоторые люди вне зависимости от национальности, веры и взглядов открыли свою темнейшую сторону в те времена", - добавил Моравецкий, подчеркнув, что многие поляки помогали евреям во время Второй мировой войны.

"Мы подчеркиваем свободу исторических исследований, в том числе холокоста, без опасений в наступлении юридических последствий", - указал премьер Польши. По его словам, ученые, исследователи, журналисты могут спокойно реализовывать свои профессиональные задачи.

Спорный закон

Так называемый закон о холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США, вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха. Закон относит к таким правонарушениям, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.