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Болтон шуткой ответил на вопрос о пунктуальности Путина

Международная панорама
27 июня, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сам президент РФ ранее признавал, что иногда не успевает вовремя начать ту или иную встречу из-за сложного рабочего графика

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон шуткой ответил на вопрос о том, опоздал ли президент России Владимир Путин на встречу с ним ранее в среду. На пресс-конференции после переговоров Болтона в Кремле его попросили уточнить, вовремя ли к нему вышел глава российского государства, который, по выражению репортера, "до этого был замечен в опозданиях на встречи, например, с королевой Великобритании Елизаветой II и Папой Римским Франциском".

"Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он [Путин] действительно пришел вовремя, или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим", - отшутился Болтон. "И так как я не хочу выказывать неуважение ни к Папе Римскому, ни к другим людям, я воздержусь от ответа на этот вопрос", - добавил он.

Между тем, по свидетельству корреспондента ТАСС, который освещал встречу Путина и Болтона в Кремле, беседа началась почти точно по графику. Встреча была назначена на 15:00 мск. Болтона пригласили в Представительский кабинет Первого корпуса Кремля в 15:05, а в 15:08 туда вошел Путин.

Сам президент России с самоиронией относится к частым сдвижкам в своем графике. Признавая, что порой не успевает вовремя начать ту или иную встречу, он объяснял это сложным рабочим графиком. При этом в шутку Путин заявлял, что "никогда не опаздывает, а всегда приходит как раз к началу мероприятия".

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Персоны
Болтон, Джон Франциск (Папа Римский) Путин, Владимир Владимирович Елизавета II (королева Великобритании)
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