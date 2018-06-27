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Amnesty International призвала расследовать нападение на цыганский лагерь во Львове

Международная панорама
27 июня, 20:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

В организации отметили, что за последние два года на Украине наблюдается рост уровня насилия и числа преступлений на почве ненависти, которые совершаются членами радикальных группировок

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Международная неправительственная организация Amnesty International ("Международная амнистия") призвала правоохранительные органы Украины провести расследование нападения на цыганский лагерь во Львове. Об этом в среду сообщили в пресс-службе организации.

"Amnesty International призывает полицию и прокуратуру Львова провести оперативное и эффективное расследование этого отвратительного преступления на почве ненависти и принять меры для предотвращения таких трагедий в будущем", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что за последние два года на Украине наблюдается рост уровня насилия и числа преступлений на почве ненависти, которые совершаются членами радикальных группировок. "Большинство преступлений, совершенных радикальными группировками, не были должным образом расследованы правоохранительными органами, которые не хотят или не могут проводить эффективные расследования, даже если определенные группировки публично берут на себя ответственность за преступления", - подчеркнули в организации.

По целому ряду случаев за которыми следила Amnesty International, как отметили в организации, только одно дело о нападении на "Фестиваль равенства" в Запорожье в августе 2017 года дошло до суда. При этом по 30 другим нападениям ситуация не дошла даже до стадии первичной регистрации жалобы. "Кроме того, в процессе расследования преступлений на почве ненависти, власти обычно игнорирует дискриминационные мотивы преступлений. Жертвам почти никогда не сообщают о ходе расследования, оставляя в них впечатление, что ничего не происходит. Ни один украинский чиновник публично не осудил всплеск насилия со стороны радикальных ультраправых группировок", - отметили в организации.

Группа людей в масках 23 июня напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, удалось задержать всех подозреваемых в данном преступлении. По факту нападения было заведено уголовное дело. 26 июня суд во Львовской области арестовал восемь участникам нападения на два месяца без права внесения залога.

За последнее время на Украине произошло сразу несколько аналогичных происшествий. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

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