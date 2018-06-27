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Судно Lifeline с более 200 беженцами на борту прибыло в порт Мальты

Международная панорама
27 июня, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сообщается, что судно около недели ожидало разрешение на прибытие в Валетту

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ТАСС, 27 июня. Судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFР).

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Соответствующее разрешение на вход судна в порт премьер-министр Мальты Джозеф Мускат разместил на официальной странице постоянного представительства Мальты в ЕС в Twitter. По данным агентства, судно Lifeline около недели ожидало разрешение на прибытие в Валетту.

Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Мускат, Джозеф
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