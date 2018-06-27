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Палата представителей США не приняла иммиграционный законопроект республиканцев

Международная панорама
27 июня, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Документ во многом учитывает требования президента США

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ТАСС, 27 июня. Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала против разработанного республиканцами иммиграционного законопроекта. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, против законопроекта выступил 301 конгрессмен, в поддержку - 121. При этом для одобрения документа требуются 218 голосов.

Ожидалось, что в минувший четверг Палата представителей Конгресса США примет законопроект, во многом учитывающий требования президента США Дональда Трампа, но поскольку ряд положений документа по-прежнему вызывает разногласия среди конгрессменов, голосование пришлось отложить на эту неделю.

В законопроекте, в частности, предлагается выделить $25 млрд на строительство стены, упразднить визовую лотерею и цепную миграцию, открыть путь к получению гражданства для так называемых "мечтателей" - 1,8 млн нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми и проживающих в стране с июня 2007 года, а также запретить разлучение детей с родителями при аресте за попытку тайком пробраться через границу.

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