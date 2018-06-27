Помпео заявил, что "будет аплодировать", если Россия добьется ухода Ирана из Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео будет аплодировать России, если ей удастся добиться ухода иранских подразделений из Сирии.

Об этом он заявил в среду, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

"Вопрос здесь в возможности России сделать это. Если Россия сможет добиться этого - ухода иранцев оттуда [из Сирии], то я буду аплодировать этому", - сказал Помпео, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) о том, как он оценивает перспективы оказания Россией влияния на иранцев в Сирии.