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Помпео заявил, что "будет аплодировать", если Россия добьется ухода Ирана из Сирии

Международная панорама
27 июня, 21:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Такое заявление госсекретарь сделал на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео будет аплодировать России, если ей удастся добиться ухода иранских подразделений из Сирии.

Об этом он заявил в среду, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

"Вопрос здесь в возможности России сделать это. Если Россия сможет добиться этого - ухода иранцев оттуда [из Сирии], то я буду аплодировать этому", - сказал Помпео, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) о том, как он оценивает перспективы оказания Россией влияния на иранцев в Сирии.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
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