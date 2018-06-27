Помпео: Трамп рассчитывает найти сферы взаимодействия США и РФ во благо обеих стран

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могли бы вести продуктивные дискуссии, которые пойдут на пользу обоим государствам. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

"Президент рассчитывает найти возможность, чтобы выявить те несколько сфер, в которых мы бы могли вести продуктивные дискуссии, которые приведут к положительным изменениям для каждой из наших двух стран", - сказал он. При этом он обратил внимание на то, что "нынешняя администрация была намного жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации".

Трамп убежден в том, что Россия неизбежно будет в дальнейшем участником важных глобальных геостратегических дискуссий, добавил Помпео.

"Президент глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий", - ответил он на просьбу сенатора прокомментировать слова Трампа о необходимости возвращения России в G7.

Ранее американский лидер, перед тем как отправиться на саммит G7 8-9 июня в Канаде, заявил о том, что членство России в клубе должно быть возобновлено. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято совместно всеми участниками Группы семи.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом было принято решение вернуться к формату "семерки".

Вместе с тем Помпео указал на то, что круг возможных сфер взаимодействия РФ и США "весьма узкий", поскольку Москва "не разделяет ценности также, как их разделяют европейские страны". "Однако президент рассчитывает, что мы можем снизить накал, снизить риски для американцев и найти эти сферы <...> в результате чего мы добьемся лучшего исхода на Украине", - сказал он.