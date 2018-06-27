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Помпео: соглашение США с КНДР по денуклеаризации должно быть одобрено Конгрессом

Международная панорама
27 июня, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

При этом госсекретарь США отказался отвечать на вопрос сенаторов, запросила ли администрация Трампа у Пхеньяна информацию о том, каким ядерным потенциалом располагают северные корейцы

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео считает, что соглашение с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова должно получить одобрение Конгресса.

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На слушаниях в среду в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса ему был задан соответствующий вопрос. И Помпео ответил: "Да, я так считаю".

Он отказался отвечать на вопросы сенаторов, запросила ли администрация президента Дональда Трампа у Пхеньяна информацию о том, каким ядерным потенциалом располагают северные корейцы. "Я не буду вдаваться в детали проходящих обсуждений проблем, связанных с денуклеаризацией. Эти усилия поручено возглавить мне, и переговоры идут на разных уровнях", - сказал госсекретарь.

"Я уверен, что КНДР понимает, чего мы [США] ожидаем от процесса денуклеаризации", - добавил он. Помпео также пообещал провести для сенаторов закрытый брифинг о том, как продвигаются переговоры с Пхеньяном.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам их встречи в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивала КНДР.

Как заявил Помпео журналистам во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

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